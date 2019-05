Affalterbach Bauende früher als erwartet

Affalterbach - Manchmal geht es auch bei Bauarbeiten flott: Die Sanierung der Marbacher Straße schreitet schneller voran als gedacht. Aktuell sei man etwa vier bis fünf Wochen vor dem Zeitplan, verkündete ein sichtlich sehr erfreuter Bürgermeister Steffen Döttinger den Gemeinderäten in ihrer Sitzung: „Die haben super geschafft, ich hoffe, es geht so weiter.“ Dann könnte man spätestens am 24. Mai die Straßensperrung wieder aufheben.