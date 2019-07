Affalterbach/Basketball Spirit und Preise sind noch wie am Anfang

Affalterbach - Entstanden ist das Ganze mal aus dem Wunsch, den Spaß am Streetball auch mit anderen zu teilen. „Wir waren damals so 17 bis 19 Jahre alt“, erinnert sich Thomas Klein, einer der Veranstalter. Mittlerweile gibt es das Streetball Barbecue Turnier in der Affalterbacher Herbert-Müller-Halle zum 16. Mal, am Samstag ab 12 Uhr ist es wieder so weit. Zwar ist die Veranstaltung im Lauf der Zeit etwas größer und auch etwas professioneller geworden. Doch das Motto ist geblieben: „Not for the money, not for the fame but for the love of the game!“ Sprich: Es geht nicht um Geld oder Ruhm, sondern nur um die Liebe zum Spiel. „Der Spirit ist komplett gleich geblieben. Wenn man eine Preisliste vom ersten Turnier finden würde, ich glaube, das wären dieselben Preise wie heute. Es soll einfach nur ein toller Tag von Basketballern für Basketballer werden“, so Klein.