Affalterbach/Basketball Große Würfe auf und neben dem Court

Entsprechend fanden sich auch beim hiesigen Turnier Spielerinnen und Spieler, die „Basketball in Vereinen der oberen Kategorien spielen“, fügte Ehret stolz an. Knapp unter der Bundesliga also, denn die Profis aus den obersten deutschen Ligen dürfen an solchen Turnieren aufgrund ihrer Verträge nicht mehr teilnehmen. „Zudem haben wir Schiedsrichter hier, die sonst in der zweiten Liga oder internationale 3x3-Turniere pfeifen“, so Ehret. Die 3x3-Variante, wie hier im Profibereich, steht allgemein für die attraktivere Art des Streetballs mit leicht veränderten Regeln, welche das Spiel schneller machen.