Affalterbach - 14 Wochen war die Marbacher Straße zwischen der Ochsenkreuzung und dem Ortsausgang Richtung Marbach gesperrt. Am Freitagmittag wird sie frisch saniert für den Verkehr freigegeben, nachdem eine Kehrmaschine den Split beseitigt haben wird. Die Sanierung des Teilabschnitts, der im Ranking der schlechtesten Straßen im Regierungsbezirk auf Platz 29 gelistet war, ist abgeschlossen. Für 530 000 Euro wurden Abwasserrohre erneuert, Trinkwasserleitungen verkleidet, Gasrohre verlegt und neben dem Asphalt auf der Straße fugenlose Pflastersteine auf den Gehwegen aufgebracht. Das Land übernimmt 130 000 Euro. „Die Baustelle wurde hervorragend abgewickelt“, freute sich Bürgermeister Steffen Döttinger am Donnerstag beim Ständerling mit Baubeteiligten und Anwohnern. Auch dank der Witterung sei man vier Wochen früher fertig als geplant. Die Anwohner sehen das Ende der Sperrung mit lachendem und weinendem Auge. „Mir wurde erzählt, es ließ sich ruhig schlafen“, so Döttinger, der weiter auf die Umfahrung setzt, um den Verkehr aus dem Ort zu bekommen, „Dafür stehe ich.“ Ein kurioser Moment der Feierstunde war, als eine Autofahrerin die gesperrte Straße befuhr und zu spät vor dem gespannten Roten Band bremste. Es konnte aber schnell Ersatz beschafft werden. Das Bild zeigt (vorne von links): Steffen Döttinger, Frank Epple von der gleichnamigen Baufirma, Ulrich Zwink und Christoph Maier vom Ingenieurbüro Frank. (hen) Foto: KS-Images.de