Affalterbach 13 Stimmen und die Liebe Gottes

Begleitet wird der Chor von einer Band, die am Samstag in kleinerer Besetzung, nämlich ohne Gitarristen, auftrat. Schlagzeuger, Pianist und Bassgitarrist passen kongenial ins musikalische Gesamtgefüge und erhöhen den Spaß, den inniglich wie auch mitreißend dargebotenen Songs zu lauschen. Denn eines zeichnet den Chor, der sich dem modernen Sound of rhythm’n’gospel verschrieben hat, besonders aus: Viele Stücke werden von den Mitgliedern selbst geschrieben. Schlagzeuger Frank Seybold nennt es „Teamwork, denn an jedem Song haben gleich mehrere Leute gearbeitet“. So auch Bärbel Heine, die seit der Gründungsphase Chormitglied ist und Songs wie etwa „If God be for us“ oder ­„Make it happen“ geschrieben hat.