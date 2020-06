Affäre um Nebentätigkeiten Amthor hatte zu viele Aktien im Spiel

Wie gefährlich ist die Affäre für die CDU? Dass diese Personalie die gesamte Partei durchschüttelt, ist unwahrscheinlich. Dazu ist die Angelegenheit zu sehr an die Person Amthor gebunden. Dennoch ist die Sache unangenehm. Amthor hatte in der Partei bislang einen exzellenten Ruf. Er ist jung, gilt als fleißig und guter Redner, hat ein klares konservatives Profil, sucht aber die deutliche Konfrontation mit der AfD. Und er gehört zu der handverlesenen Schar der Internet-affinen CDU-Politiker. Zudem hilft er der Partei, ihr ostdeutsches Profil zu schärfen. Wenn so jemand beschädigt wird, ist das misslich. Er ist der einzige Kandidat für die anstehende Wahl zum CDU-Landesvorsitzenden in Mecklenburg-Vorpommern. Damit dürfte auch die Spitzenkandidatur für die Landtagswahl verbunden sein.

Nun gibt es aus dem Landesverband deutliche Kritik. „Das war nicht gerade klug und clever, was er gemacht hat“, sagte der kommissarische Landeschef der CDU Mecklenburg-Vorpommerns, Eckhardt Rehberg. Er forderte Amthor auf, für vollständige Aufklärung zu sorgen. Gelegenheit dazu wird er am Freitag haben, wenn sich der Landesvorstand trifft.