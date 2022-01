Affäre im spanischen Königshaus Der zwielichtige Schwager treibt es zu weit

Cristina wurde freigesprochen

Der Rest waren Gedächtnislücken. Sie wurde freigesprochen. Einer der Scherze, die dieser Tage in Spanien nach Veröffentlichung der Untreuefotos die Runde machen, geht so: Cristina will den Prozess gegen Urdangarin wiederholen lassen – sie erinnert sich jetzt wieder an alles.

Viele Gerüchte, großer Schaden für das Königshaus

Vielleicht erinnert sich die Infantin auch wieder daran, dass ihr Mann bereits in festen Händen war, als sie zum ersten Mal ein Auge auf ihn hatte. Die Frau, die er dann Cristinas wegen verließ, hatte er kennengelernt, als er mit einer anderen Frau liiert war, in die er sich verliebt hatte, als er noch mit einer früheren Freundin verbandelt war. So gehen die Gerüchte. Das wären alles Privatangelegenheiten, wenn Urdangarin und die steinern zu ihm haltende Cristina mit ihren Geschäften nicht Schaden über das Königshaus gebracht hätten. Bruder Felipe war jedenfalls so wenig erfreut über die beiden, dass er ihnen im Sommer 2015 ihren Herzogstitel – Duques de Palma – nahm, den ihnen Vater Juan Carlos zur Hochzeit geschenkt hatte.

Sofía hätte viele Scheidungsgründe

Die erste Scheidung in der Geschichte der spanischen Monarchie war die von Cristinas älterer Schwester Elena, die sich vor zwölf Jahren von ihrem Mann Jaime de Marichalar trennte. Auch Königin Letizia ließ sich von ihrem ersten Mann scheiden, aber das war lange bevor sie Felipe und damit das spanische Königshaus kennengelernt hatte. Bleibt noch Sofía, die Frau des Frauenhelden Juan Carlos. Scheidungsgründe hätte sie genug. Aber sie bleibt lieber Gattin.