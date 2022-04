AfD-Machtkampf Kalbitz will weiterkämpfen

Für den Brandenburger ist der Rechtsstreit damit aber nicht vorbei. Er will nach Auskunft seines Anwalts durch die Instanzen gehen. Außerdem ist nicht ausgeschlossen, dass Kalbitz einfach zeitgleich die Neuaufnahme in die Partei beantragt. Für die Kammer begründete der Vorsitzende Richter die Entscheidung damit, dass Kalbitz seinerzeit in seinem Mitgliedsantrag eine frühere Mitgliedschaft bei der Partei „Die Republikaner“ in Bayern verschwiegen habe. Aus Sicht des Gerichts ist die Zustimmungserklärung zur Mitgliedschaft damit anfechtbar.