AfD im Bundestag Chatprotokolle enthüllen das Innenleben der Rechtspartei

Neue Enthüllungen aus dem Innenleben der AfD: Die ARD hat Protokolle einer Chatgruppe aus der Bundestagsfraktion ausgewertet, die einen tiefen Einblick in die Weltsicht der Parlamentarier geben. Mindestens 76 der 92 Abgeordneten aus der letzten Legislaturperiode tauschten sich demnach über Jahre in der so genannten „Quasselgruppe“ aus, wie die Investigativteams von NDR und WDR am Freitag berichteten.