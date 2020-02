Äste und Ziegel können noch fallen Für Passanten und Parkende gibt es noch keine Entwarnung

Marbach - Rot-weiße Flatterbänder haben bereits während des Orkans Sabine vor Gefahrenstellen gewarnt. Sie blieben in den vergangenen Tagen an kritischen Stellen in der Marbacher Innenstadt hängen. Passanten sollten davor gewarnt sein, dass bei erneuten starken Böen immer noch Äste und Ziegel herunterfallen können.