Aeronauten-Frontmann Oliver Maurmann ist tot Vergebliches Warten auf ein Spenderherz

Schaffhausen - Oliver Maurmann alias Olifr M. Guz, der Frontmann der Schweizer Band Die Aeronauten, ist im Alter von 52 Jahren gestorben. Maurmann habe im Krankenhaus fast vier Monate, aber letztlich vergeblich, auf ein neues Herz gewartet, schrieben die Bandmitglieder am Donnerstag auf Facebook: „Am Ende des 114ten Tages hatte das Warten ein abruptes Ende.“ Nach Informationen des Schweizer Senders SRF starb der Musiker bereits am 19. Januar. In der Schweiz sterben rund 100 Menschen jedes Jahr, weil nicht rechtzeitig ein Spenderorgan gefunden werden konnte.