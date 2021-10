Ärger um Ausweis Das lange Problem von Saint-Quentin-Lamotte-la-Croix-au-Bailly

Ein sehr überraschendes Problem

Nun gibt es wieder einige Aufregung in Saint-Quentin-Lamotte-la-Croix-au-Bailly. Der Grund sind die in Frankreich neu eingeführten Personalausweise. Alle Franzosen werden diese modernen und nur scheckkartengroßen Ausweispapiere erhalten - nicht aber die Croisiens, wie die Bewohner des Dorfes in der Gegend kurz genannt werden. Der Grund ist so überraschend wie banal: der Name Saint-Quentin-Lamotte-la-Croix-au-Bailly passt nicht in die Zeile, wo die Wohnadresse vermerkt ist. Dieses Problem ist niemandem aufgefallen, bis die ersten Bewohner im örtlichen Rathaus der kleinen nordfranzösischen Gemeinde einen neuen Personalausweis beantragt haben. Offensichtlich ist nach 29 Zeichen im Adressen-Feld Schluss.