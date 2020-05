Ärger über Müll in der Schillerstadt Vatertag gefeiert, Sauerei hinterlassen

Haben die Lockerungen die Menschen übermütig gemacht und hat es in der Folge mehr Verstöße gegen die Verordnungen gegeben? Gerade auch, was das Zusammenkommen und das Einhalten der Abstandsregeln im öffentlichen Raum angeht? Jan Trost ist ganz zufrieden mit der Disziplin der Bürger. Orte, die erfahrungsgemäß stark frequentiert sind im Frühjahr und Sommer, würden auch jetzt punktuell durch den Sicherheitsdienst kontrolliert. Die Frequenz an der Aussichtsplattform am Panoramaweg oder aber auf dem Galgen erhöhe sich zwar, halte sich aber dennoch in Grenzen. „Das ist nicht mit den Hochzeiten der vergangenen Jahre zu vergleichen.“ Einen Wandel hat Jan Trost aber dennoch ausgemacht: Beim Einkaufen in den Supermärkten hielten sich immer mehr Leute an den Regalen nicht mehr an die eineinhalb Meter Abstand. „Nur an der Kasse“, so die Beobachtung des Verwaltungschefs.