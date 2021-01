Ärger über Hotline Das lange Warten auf einen Impftermin

Der Pressesprecher des Sozialministeriums erklärt weiter, dass für die Menschen in Baden-Württemberg mehr als 500 Menschen Anrufe über die Impf-Hotline entgegennehmen. „Schon am ersten Tag gab es aber 35 000 Anrufer“, so Murmann. Was auch eine gute Sache sei, da es zeige, dass sich viele Menschen impfen lassen möchten. Für die Wartezeit am Telefon gebe es neben der Masse eine weitere Komponente: In vielen Fällen, so Murmann, möchten die Anrufer nicht nur einen Termin ausmachen, sondern sich erst über die Impfung informieren. Dadurch dauere das Telefonat länger.

Generell, so heißt es vom Sozialministerium, müssten sich die Menschen in Geduld üben, weshalb auf der Impf-Hotline auch eine Ansage geschaltet worden sei, um die Erwartungen hinsichtlich eines schnellen Termins etwas herunterzuschrauben. Aufgrund des begrenzten Impfstoffs sei es auch notwendig, sagt Pascal Murmann, innerhalb der Prioritäten noch mal eine Priorität zu setzen. Die Menschen in Alten- und Pflegeheimen müssten demnach am stärksten geschützt werden. Weshalb der Impfstoff hier am dringendsten zur Verfügung gestellt werden müsse. Darüber hinaus dürfe nicht vergessen werden, dass vom gelieferten Impfstoff die Hälfte zurückgestellt werden muss, da bis 21 Tage nach der ersten Impfung eine zweite nötig ist – sonst ist die erste zwecklos. „Das limitiert also auch“, sagt Murmann. Dass wöchentlich 87 750 Dosen Impfstoff nach Baden-Württemberg kommen sollen, klinge also mehr als es sei. Bis Montagmorgen, so Murmann, wurden in Baden-Württemberg 27 171 Menschen gegen Corona geimpft.