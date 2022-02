Ärger über Flyer in den Briefkästen Corona-Kritiker laden zu Spaziergängen in Oberstenfeld ein

Die Spaziergänger nutzen eine rechtliche Grauzone

Das Vorgehen ist indes nicht neu: Die sogenannten Spaziergänger nutzen eine rechtliche Grauzone, indem sich niemand als Organisator zu erkennen gibt. So vermeidet man es unter anderem, sich an Auflagen der Versammlungsbehörde halten zu müssen. „Nur wenn wir einen Organisator haben, können wir etwas tun und Anzeige erstatten, weil es sich um eine nicht angezeigte Demonstration handelt“, sagt die Polizeisprecherin Yvonne Schächtele. Der Polizei sei bekannt, dass solche Flyer verteilt würden; außer in Oberstenfeld sei dies auch in Pleidelsheim und in Freiberg der Fall. Aufgerufen werde zu solchen Veranstaltungen auch über Telegram. Rechtlich habe das keine Folgen, da nur ein Aufruf zu einer verbotenen Demonstration strafbar wäre.