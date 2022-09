Ärger in Rielingshausen Banner sind weg: Straßenmeisterei war’s

Offenbar gibt es viele Verstöße

Straßenmeistereien fehle die Zeit, die Eigentümer zu ermitteln, teilt das Landratsamt Ludwigsburg mit. Eile sei geboten gewesen, denn ein Banner habe ein Vorfahrt-achten-Schild verdeckt. An Kreisstraßen seien außerorts 15 Meter, an Landes- und Bundesstraßen 20 Meter und an Autobahnen 40 Meter Abstand einzuhalten. Anträge auf außerörtliche Werbung lehne das Landratsamt wegen der Gefährdung in aller Regel ab. „Es gibt aber sehr viele Verstöße, die wir nicht alle ahnden können“, sagt LRA-Sprecher Frank Wittmer. Innerörtliche Werbung müsse bei der Kommune beantragt werden.