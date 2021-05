Ärger in Mundelsheim Der Freibad-Kiosk gerät in Bedrängnis

Mit dem neuen Angebot des Erligheimer Caterer-Betriebes Mayer ist der Bürgermeister zufrieden. „Er ist qualitativ sehr gut, das Angebot ist relativ vielseitig und es wird zeitnah serviert.“ Neben dem Imbissstand, der wegen der Corona-Pandemie bisher nur ein To-Go-Angebot bereithielt, ist ein Freiberger Café-Stand mit Getränken vertreten. Langfristig könne er sich vorstellen, dort eine Gastronomie mit Biergarten unter eventueller Beteiligung der Gemeinde und von Vereinen zu entwickeln, wie er es in seinem Bürgermeister-Wahlkampf angesprochen habe. „Davon profitieren nicht nur Radfahrer, sondern auch unsere eigene Bevölkerung.“

Der neue Anbieter legt Wert auf qualitativ hochwertige Produkte aus der Region

Mit seinem Stand fühlt sich der Erligheimer Caterer Nicol Mayer in Mundelsheim wohl – auch wenn die Coronapandemie derzeit nur ein eingeschränktes Angebot mit Wurst, Pommes und Co. als verpackter To-Go-Ware ermögliche. „Wir werden sicher mehr in die Breite gehen“, sagt Mayer, der angibt, schon immer im Einkauf auf qualitativ hochwertige Produkte aus der Region geachtet zu haben und auch verstärkt die Nachfrage nach vegetarischen Gerichten beachten zu wollen.

Einen Wettbewerb mit dem Freibad-Kiosk habe man in der eigenen Firma gar nicht bewusst wahrgenommen, als man für den Stand in Mundelsheim zusagte, versichert Nicol Mayer. „Vielleicht kann man sich gegenseitig bereichern“, hofft der Unternehmer, der davon ausgeht, dass der Kiosk bei Öffnung des Freibads wieder mehr Publikum versorgen kann. Die traumhaft schöne Lage Mundelsheims habe Potenzial – gerade auch, weil viele Gäste von außen kämen. Ob er sich noch mehr Mayer-Stände entlang des Radweges zwischen Marbach und Lauffen vorstellen könnte, lässt er offen. „Die Situation ist derzeit zu dynamisch, um so etwas planen zu können.“