Ärger im Job Welche Rechte haben Arbeitnehmer?

Mehrarbeitszuschläge trotz Urlaubs

Auch auf Mehrarbeitszuschläge darf sich Urlaub nicht auswirken. Der Europäische Gerichtshof hat entschieden, dass es sich nicht negativ auf so genannte Mehrarbeitszuschläge auswirken darf, wenn auch bezahlter Urlaub in dem Monat genommen wird, für den Mehrarbeitszuschläge kalkuliert werden. Denn das könnte Arbeitnehmer abschrecken, Erholungsurlaub zu nehmen. In dem konkreten Fall ging es um einen deutschen Manteltarifvertrag für Zeitarbeit, der vorsieht, dass in Monaten mit 23 Arbeitstagen ab einer geleisteten Arbeitszeit von mehr als 184 Stunden ein Zuschlag gezahlt wird. Unter die geleisteten Stunden fallen jedoch nur tatsächlich erbrachte Stunden, nicht die Urlaubszeit. Ein Leiharbeiter, der in einem Monat 13 Tage gearbeitet und für die verbliebenden zehn Tage bezahlten Urlaub genommen hatte, klagte gegen die Vorgabe - mit Erfolg. Ziel des bezahlten Jahresurlaubs sei, dass Arbeitnehmer Zeit zur Erholung haben. Sie dürften nicht davon abgehalten werden, diesen zu nehmen. (AZ: C 514/20)

Lesen Sie aus unserem Angebot: Covid mit Abstand häufigste Berufskrankheit