Ärger bei Marbacher Pendlern Verkürzte S-Bahn-Züge sorgen für Aufruhr

Marbach - Helle Aufregung und Unverständnis gab es am Dienstagmorgen bei zahlreichen Pendlern, die mit der S-Bahn von Marbach in Richtung Stuttgart unterwegs waren. Dass der Verband Region Stuttgart (VRS) die Bahnen wegen der gesunkenen Nachfrage in Zeiten der Corona-Pandemie vom 24. März an nur noch im Halb-Stunden-Takt statt wie sonst viertelstündlich fahren ließ, hatte sich herumgesprochen. Aus allen Wolken fielen jedoch mehrere Fahrgäste, als sich herausstellte, dass die S-Bahn statt aus den üblichen drei nur aus zwei Waggons bestand, sodass die Menschen den in Corona-Zeiten empfohlenen Mindestabstand von 1,50 bis zwei Metern nicht einhalten konnten und sich unangenehm dicht auf die Pelle rücken mussten.