Änderungsschneiderei in Ludwigsburg überfallen Bewaffneter Täter erbeutet Nähutensilien

Ein Unbekannter hat am Dienstagmorgen eine Änderungsschneiderei in der Talallee in Ludwigsburg überfallen. Der Mann betrat den Laden gegen 9.10 Uhr und forderte von der 66-jährigen Inhaberin die Herausgabe von Geld. Dabei bedrohte er die Frau mit einer Schusswaffe. Als diese nicht reagierte, sprang der Täter selbst hinter den Verkaufstresen. Er nahm einen Karton aus einer Schublade und verließ damit das Geschäft. Seine Flucht trat er auf einem Mountainbike an.