Änderungen bei der Einreise nach Baden-Württemberg Quarantänepflicht auf 10 Tage reduziert

Verschiedene Ausnahmen von der Quarantänepflicht

Die neue Verordnung berücksichtigt im Übrigen auch verschiedene Ausnahmen von der Quarantänepflicht: Die bereits geschaffenen Erleichterungen für Grenzpendler und -gänger, die täglich oder wöchentlich im Rahmen ihrer Jobs, ihres Studiums oder ihrer Ausbildung in oder aus einem Risikogebiet reisen, bleiben bestehen. Wie bisher sind Einreisen nach Baden-Württemberg für Personen erlaubt, die in der Grenzregion ihren Wohnsitz haben und sich weniger als 24 Stunden im Land aufhalten. Wer aus Baden-Württemberg in ein Risikogebiet in der Grenzregion reist, kann dies ohne anschließende Quarantäne ebenfalls für weniger als 24 Stunden tun.