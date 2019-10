Marbach/Ludwigsburg Protest gegen Video-Beratung der Bahn

Denn von 2020 an ersetzt die Deutsche Bahn am Bahnhof Korntal den mit einem Mitarbeiter besetzten Schalter durch eine Station mit Videokamera. Dort können die Kunden mit einem Bahn-Mitarbeiter in Ludwigsburg sprechen. Der Automat gibt Reisepläne und Fahrkarten aus, er nimmt Bargeld und Wertkarten. Wie in Korntal soll auch der Bahnhof in Marbach umgerüstet werden. In Kornwestheim wird von Mitte 2020 an der Service am Schalter reduziert und dazu eine Videostation aufgestellt. Das Reisezentrum in Ludwigsburg soll durch Video ergänzt werden.