Änderung der Weltkarten Forscher nehmen fünften Ozean in Karten auf

Der Entscheidung ging eine lange Debatte voraus

Der neue Ozean ist auch als Südpolarmeer bekannt und umgibt die Antarktis, seine nördliche Grenze liegt am 60. südlichen Breitengrad. Bisher galt das Meer nur als kalte Erweiterung von Atlantik, Pazifik und Indischem Ozean. Schon lange debattierte die Wissenschaft laut der National Geographic Society jedoch darüber, ob das Gewässer als eigener Ozean anerkannt werden sollte. Um als eigenständiger Ozean gelten zu können, brauche das Meer in der Antarktis ausreichend einzigartige Beschaffenheiten, so die Gesellschaft. Das sei das Zentrum der Diskussion unter Forschern gewesen.