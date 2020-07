Änderung bei Google Fotos Darum droht Android-Nutzern der Verlust ihrer WhatsApp-Fotos

Stuttgart - Smartphone-Nutzer bekommen täglich viele Bilder und Videos aus verschiedenen Apps wie WhatsApp, Facebook, Instagram und Co. Die Fotos werden oft auf dem Handy gespeichert und können schnell zu einem Mangel an freiem Speicherplatz führen. Viele Menschen löschen die Fotos deshalb direkt wieder aus dem Speicher, wohlwissend, dass sie ja in der App Google Fotos automatisch gesichert und in einer Cloud gespeichert werden.