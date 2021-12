Ältester Oberstenfelder Heimatforscher wird 100 Jahre alt

Den Entschluss, Lehrer zu werden, fasste der Heimkehrer Anfang der 1950er-Jahre bei einer Jugendfreizeit in Heilbronn. Schedler konnte mit Kindern umgehen, hielt die Balance zwischen Strenge und lustigen Momenten. Sein Forscherdrang und seine gütige Grundhaltung übertrugen sich. Er wirkte zunächst in Trochtelfingen auf der Schwäbischen Alb und kam in den 1960er-Jahren nach Oberstenfeld. „Ich hatte zum ersten Mal nicht alle vier Schuljahre in einer Klasse“, erinnerte sich der Rektor im Ruhestand.

Der ehemalige Bürgermeister als Nachbar und Freund

Der vielseitig interessierte Mann mischte auch in der Kommunalpolitik mit. So wurde er 1971 als Kandidat der Freien Wähler in den Gemeinderat gewählt und konnte sich dort bis 1984 für den Ausbau der Grund- und Hauptschule einsetzen. Der Bau von drei Gebäudeteilen fiel in seine Ära. Dass der damalige Bürgermeister in der Panoramastraße ein guter Freund und Nachbar wurde, stärkte den verwitweten Pensionär.

Der Glaube an Gott ist Ernst Schedler ein steter Begleiter geblieben. Schon als Lehrer wirkte er in der evangelischen Kirchengemeinde als Chorleiter und Organist. „Herr Schedler ist für die Gemeinde ein besonderer Glücksfall“, sagt der Oberstenfelder Bürgermeister Markus Kleemann. „Sein außerordentliches ehrenamtliches Engagement ist unübertreffbar.“ Die Bürger hätten ihm sehr viel zu verdanken.