Adventszeit in Marbach und dem Bottwartal Märkte fallen aus oder wackeln

Gewartet wird in Höpfigheim

ebenfalls. „Ende des Monats sollen ja wieder neue Verordnungen bezüglich Veranstaltungen herauskommen“, sagt der Ortsvorsteher Roland Heck. Danach soll bei einem Treffen mit dem Organisationsteam die Situation abgewogen und eine Entscheidung getroffen werden. Die Hoffnung, dass der Markt im Schlosshof stattfinden kann, sei zwar noch nicht begraben, aber sie sei schwach, so Heck.

In Marbach

wird, so Stefanie Grams, der „große“ Weihnachtsmarkt in der Marktstraße sicher nicht stattfinden. „Beim Burgplatz kommt es darauf an, was passiert“, sagt die zweite stellvertretende Vorsitzende des Stadtmarketingvereins. „Stand heute wäre es aufgrund der Vorgaben nicht möglich.“ Aber es soll noch offen bleiben, einzelne Veranstalter seien auch schon angeschrieben worden, ob sie spontan dabei wären. Und bei einem Treffen mit der künftigen Citymanagerin soll eine Projektgruppe gegründet werden. „Wir hoffen, dass wir eine gute Idee haben und irgendein Sonderevent für die Marbacher auf die Beine stellen können“, so Stefanie Grams