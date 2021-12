Adventskalender von Bundesligisten So teuer ist der VfB-Kalender im Vergleich

Neu war in diesem Jahr, dass der VfB den Anbieter der Schokolade gewechselt hat. Vom regionalen Hersteller „Ritter Sport“ wechselte man zu „Lindt“. Preislich spielt der Club aus Cannstatt hierbei in der Champions League. Lediglich bei Arminia Bielefeld müssen Fans mehr für einen Adventskalender berappen. Runtergebrochen auf den Preis für 100 Gramm der enthaltenen Schokolade ist diese beim VfB mit Abstand am teuersten im Ligavergleich. Das ergab eine Auswertung von Kelbet, einer Informationsplattform für Sportwetten in Deutschland.