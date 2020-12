Adventskalender des Lions Club Bottwartal Türchen öffnen für den guten Zweck

Ein Wiederholungstäter ist auch Künstler und Maschinenbauingenieur Franz Xaver Lutz aus Oberstenfeld. Eine seiner Zeichnungen ziert bereits zum zweiten Mal die Vorderseite des Adventskalenders. 2019 war es eine Stadtansicht von Großbottwar, diesmal hüllt sich der Langhans mit Burg Beilstein in ein winterliches Gewand. Ein ganz besonderer Ort für Lutz: „Unweit der stark frequentierten Straße durch das Städtchen tut sich etwas höher gelegen ganz unvermutet eine stille Welt auf.“ Zusammengefunden hatten der Lions Club und Franz Xaver Lutz nachdem eine seiner Zeichnungen der Bottwartalbahn in einem Flyer der Bürgerinitiative für dieselbe abgedruckt war: „Es geht mir schon oft so, dass Leute durch Hörensagen auf mich aufmerksam werden.“ Sein Kundenstamm reicht mittlerweile von Würth über SAP bis hin zum Bildungsministerium und gleich mehreren Forschungsinstituten.

Das Gesamtpaket aus Preisen, Sozialem und Kunst gefällt Erich-Norbert Detroy wieder sehr gut: „Das Motiv vermittelt eine weihnachtliche Stimmung und bringt so ein Stück heile Welt in die Häuser.“ Er hoffe nun, dass die Nachfrage wieder so gut ist, wie in den Vorjahren. Einen Wunsch habe er aber: Dass jeder Gewinner auch seinen Preis abholt. Ob man zu den Glückspilzen gehört, hängt von der Losnummer auf der Vorderseite des Adventskalender ab.

Täglich werden die Gewinnnummern online unter www.lions.de/web/lc-bottwartal und auf www.marbacher-zeitung.de veröffentlicht. Der Preis kann gegen Vorlage des Kalenders bis 30. Januar in Marbach bei der Buchhandlung Taube abgeholt werden.