1851 – die Geburt des Adventskalenders

Der erste nachweisbare Adventskalender – natürlich selbst gebastelt – stammt aus dem Jahr 1851. Mitte des 19. Jahrhunderts hängten protestantische Familien während der Adventszeit 24 Bilder an die Wand oder malten Kreidestriche an Wände und Türen. Die Kinder durften dann jeden Tag einen Strich wegwischen. Im katholischen Gegenden wurden 24 Strohhalme in die Krippe gelegt.