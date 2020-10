Adriani-Stiftung gegründet Unterstützung für die Staatsgalerie Stuttgart

Stuttgart - Die Fotografin Franziska Adriani und der Kunsthistoriker Götz Adriani haben eine Stiftung gegründet. Die neue Adriani Stiftung will die wissenschaftlichen Publikationen der Staatsgalerie Stuttgart fördern. Götz Adriani, 1940 in Stuttgart geboren, war nach seinem Studium der Kunst­geschichte, Archäologie und Geschichte im Jahr 1965 Volontär an der Staatsgalerie. Später wurde er bekannt als Leiter der Kunsthalle Tübingen. Franziska Adriani war von 1965 bis 2010 als Fotografin an der Staatsgalerie Stuttgart tätig.