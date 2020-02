ADL-Markt Laden im Hörnle für die nächsten Jahre gesichert

„Das ist der einzige Nahversorger im Hörnle und trotz seiner Größe von nur 68 Quadratmetern sehr wichtig“, ergänzt der Bürgermeister. Trost erinnert daran, dass die Situation in Rielingshausen ähnlich gewesen sei. Auch dort laufe das Mietverhältnis des Euli-Markts aus. Man habe sich deshalb dafür eingesetzt, dass es an einem anderen Standort weitergeht – was letztlich gelungen ist. Was das Geschäft im Hörnle anbelangt, so verweist Trost darauf, dass die Verlängerung des Vertrags nur ein Baustein für die Zukunftssicherung sein könne. „Ich hoffe, dass die Bürger dort auch einkaufen und das honorieren“, erklärt er.