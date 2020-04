Aderlass in der Bottwartalhalle Mit Termin zur Blutspende

Eine ganze Woche dauert in Corona-Zeiten die Blutspende. Das Deutsche Rote Kreuz hat sich davon verabschiedet, an bisher bewährten Orten Tagesspenden zu veranstalten. Hinter dem neuen Konzept steht Berthold Schneider voll und ganz. Er erlebte bei einer Spendenaktion am 24. März an der Großbottwarer Matern-Feuerbacher-Realschule, wie der große Andrang von Spendern zu langen Schlangen vor der Halle führte. „Das war für alle anstrengend, und das wollen wir in Zukunft vermeiden.“ Angetan ist Scheider hingegen vom großen Engagement der Spender, die immer noch zahlreich kommen. „In den Krankenhäusern wird wegen der Corona-Pandemie weniger operiert, sodass wir statt 2600 nur 1700 Blutspenden pro Tag brauchen – trotzdem benötigen wir das Blut, auch weil die OP-Zahlen in Zukunft wieder steigen werden.“