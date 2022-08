Adel Royals gratulieren Herzogin Meghan - Friedensangebot?

Zum Foto einer strahlenden Meghan, die am Donnerstag ihren 41. Geburtstag feiert, veröffentlichten sowohl Prinz Charles und Herzogin Camilla als auch Prinz William und Herzogin Kate auf Twitter und Instagram ihre Geburtstagswünsche. Insbesondere bei letzteren ist das bemerkenswert, da das Verhältnis zwischen den beiden Paaren, die in früheren Zeiten als "Fab Four" betitelt wurden, als angespannt gilt.