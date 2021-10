Adel Queen sagt aus gesundheitlichen Gründen Reise ab

Die Zeitschrift feierte die Antwort als "höflichste Absage der Geschichte", der britische Boulevard jubelte. Die Monarchin, so schien es, wollte ihrem Volk versichern, dass es sich keine Sorgen machen müsse. Doch diese dürften nun umso stärker werden.

Schon in der vergangenen Woche hatte es Gerüchte über den gesundheitlichen Zustand der Queen gegeben, als sie sich bei zwei Terminen mit Gehstock zeigte. "Es wird angenommen, dass sie zum ersten Mal eine Gehhilfe bei einer offiziellen öffentlichen Veranstaltung verwendet hat", meldete sogar die Nachrichtenagentur PA. Zuletzt ging die Queen vor knapp 20 Jahren mit Stock. Doch damals hatte sie sich von einer Knie-Operation erholt.

Auszeit auf Schloss Windsor

Ihren königlichen Terminkalender, der bereits wenige Wochen nach dem Tod ihres Ehemanns Prinz Philip im Frühjahr wieder prall gefüllt war, arbeitete Elizabeth II. auch in den vergangenen Tagen stoisch ab. Erst am Dienstag empfang sie Wirtschaftsvertreter in Windsor - und sah dabei "fit und fröhlich" aus, wie Beobachter berichten.

Wie lange die gesundheitsbedingte Auszeit auf Schloss Windsor anhalten wird und ob Details zu den Gründen aus den Palastmauern dringen, bleibt abzuwarten. Die Entscheidung habe nichts mit Corona zu tun, meldete PA unter Berufung auf Palastkreise. Nach bisherigen Plänen will die Queen, die sich in den vergangenen Tagen auch ungewohnt deutlich für energischeren Klimaschutz ausgesprochen hatte, Anfang November die Weltklimakonferenz in Glasgow mit ihrem Besuch beehren.

Gleichzeitig laufen die Vorbereitungen für das 70-jährige Thronjubiläum auf Hochtouren. Das "Platinum Jubilee", für das die Briten sich im kommenden Jahr sogar über einen extra freien Tag freuen können, soll mit einem mehrtägigen Fest Anfang Juni samt feierlichen Paraden begangen werden.

