Acht-Tore-Spiel Erst Gala-Form, dann Zitter-Sieg: Bayern holt den Supercup

Das mitreißende 5:3 (3:0) bei Pokalsieger RB Leipzig machte Appetit auf den Meisterkampf in der Fußball-Bundesliga. Rekordmeister FC Bayern präsentierte sich beim Supercup-Erfolg lange Zeit in Gala-Form, am Ende war es aber ein Zittersieg. Auch weil die Leipziger nicht aufgaben, die Schwächen der Bayern ausnutzten und zum Torfestival beitrugen.