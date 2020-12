Acht Siege in acht Spielen DFB-Frauen besiegen zum Abschluss der EM-Quali auch Irland

Die Treffer in Dublin erzielten Lina Magull (21. Minute) per Foulelfmeter und zweimal Tabea Waßmuth (29./85.) mit ihren ersten Länderspieltoren; Katie McCabe (45.) verkürzte. So stehen bei acht Siegen in acht Qualifikationsspielen nun 46:1 Tore zu Buche. Für die EM-Endrunde 2022 in England war die DFB-Auswahl bereits qualifiziert.