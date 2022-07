Acht Prozent mehr Lohn Arbeitgeber sehen IG Metall in der „Fantasiewelt“

Die Inflation setzt die IG-Metall-Vordenker in einem so lange nicht mehr erlebten Maße unter Druck. An der Basis gibt es nicht wenige, die selbst mit den acht Prozent noch unzufrieden sind. Die Enttäuschung in den Betrieben über den Beschluss sei groß, „wurden dort doch meistens wesentlich höhere Forderungen zwischen zehn und 15 Prozent diskutiert und beschlossen – insbesondere in den großen Konzernen wie Daimler, Porsche & Co.“, heißt es vom Zukunftsforum Stuttgarter Gewerkschaften, das sich als Zusammenschluss linker Gewerkschafter in der Region Stuttgart versteht.