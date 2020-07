Abwehrspieler des FC Arsenal Konstantinos Mavropanos hat den VfB Stuttgart im Blick

Sofern sich die Verantwortlichen an der Mercedesstraße mit Mavropanos’ Club final einig werden. Das ist nicht der 1. FC Nürnberg – dorthin war der 1,94 Meter große Abwehrspieler nur ausgeliehen – sondern Arsenal London. Die großen englischen Clubs haben es sich schon lange zum Geschäftsmodell gemacht, talentierte Spieler aus aller Welt in großer Masse an sich zu binden und weiter zu verleihen. So mancher Profi stand jahrelang in der Premier League unter Vertrag, ohne je ein Spiel für seinen Stammverein bestritten zu haben. Takuma Asano war so ein Fall – der Japaner war in der Saison 2016/17 ebenfalls von den Gunners an den VfB ausgeliehen.