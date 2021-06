Abwehrspieler des VfB Stuttgart Wie geht es mit Marc Kempf weiter?

Kempfs Beratungsagentur hatte daraufhin betont, dass der Innenverteidiger die nächste Herausforderung in seiner Karriere suche und nach einer guten Saison am liebsten auf die internationale Bühne wolle. Doch auch finanzielle Gründe spielten eine Rolle. Nun stellt sich die Frage, wie es mit Kempf beim VfB weitergeht. Sportlich gehört er zu den Stabilisatoren. Aus wirtschaftlicher Sicht steht ein Transfer aber weiter im Raum. Die Ablösesumme ist nun frei verhandelbar. Realistisch erscheint dabei in Corona-Zeiten ein Betrag zwischen sechs und acht Millionen Euro.