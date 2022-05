Abwehrspieler des VfB Stuttgart Was wird aus Antonis Aidonis?

Mit der Herrlichkeit war es aber schnell vorbei. Über die Wirren des Abstiegs und einige Trainerwechsel später verlor sich die Spur des gebürtigen Pfälzers zurück in die zweite Mannschaft des VfB und später nach Dresden, wohin Aidonis 2021 ausgeliehen wurde. Seine Bilanz dort fällt mager aus: In der Hinrunde noch regelmäßig im Einsatz, spielte der Innenverteidiger in der Rückrunde überhaupt keine Rolle mehr. Nach dem Abstieg in die dritte Liga und dem Ende des Leihgeschäfts mit dem VfB steht fest, dass Aidonis nach Stuttgart zurückkehren wird.