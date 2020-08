Abwehrspieler des VfB Stuttgart Der neue Holger Badstuber

Bisweilen zu destruktiv

Zum Ende der vergangenen Saison jedenfalls hat Badstubers bisherige Art den VfB nicht wirklich weitergebracht – und ihn selbst den Platz in der ersten Elf gekostet. Nachdem der Neustart nach der Corona-Pause in die Hosen gegangen war, wurden die Rufe nach dem Charakterkopf aus Memmingen laut. Badstuber rutschte ins Team, man wollte seine kantige Art auf dem Platz gewinnbringend einbringen. Doch der langjährige Münchner scheint den Bogen überspannt zu haben. Zwar angenehm kritisch, aber zu destruktiv wurde er wahrgenommen. Am Ende, als das Team von Pellegrino Matarazzo den Aufstieg mit den Siegen über den SV Sandhausen und in Nürnberg klarmachte, saß Badstuber wieder auf der Bank.