Absturzursache noch unklar Zwei Tote bei Absturz zweier Segelflieger im Münsterland

In Richtung Remseck

Drei Verletzte bei Verkehrsunfall

Ludwigsburg - Drei Verletzte und Sachschaden in Höhe von etwa 25 000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstag um 8.35 Uhr auf der Friedrichstraße in Richtung Remseck am Neckar ereignet hat.