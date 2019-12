Absturz eines Helikopters Mehrere Tote durch Unwetter in Südfrankreich

Neben den Angehörigen des Zivilschutzes starben weitere Menschen. In der Hafenstadt Fréjus kam Medienberichten zufolge eine Frau ums Leben. Sie sei weggespült worden, als sie nach ihren Pferden im Stall habe sehen wollen, berichtete der Nachrichtensender Franceinfo unter Berufung auf die Präfektur Var. In Saint-Paul-en-Forêt, ebenfalls in Var, kam demnach ein Hirte ums Leben, als er versuchte, mit einem Geländewagen eine Furt zu überqueren, um nach seiner Herde zu sehen. Die Leiche einer 35-jährigen Vermissten wurde am Montag in ihrem fast völlig im Wasser versunkenen Auto gefunden, wie France 3 berichtete.