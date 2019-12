Abstimmung zum besten Marathon Veranstalter wollen Platz eins verteidigen

Auf einen Platz im vorderen Feld hoffen auch in diesem Jahr wieder die Macher des Bottwartal-Marathons, der Mitte Oktober Tausende Laufbegeisterte auf die Straßen lockte. Und das zu Recht. Denn in den vergangenen fünf Jahren wurde die Laufveranstaltung aus dem Bottwartal zu Baden-Württembergs beliebtestem Marathon gewählt – noch vor so renommierten Veranstaltungen wie dem Einstein-Marathon, dem Baden-Marathon, dem Freiburg-Marathon oder dem benachbarten Trollinger-Marathon in Heilbronn.