Abstiegskampf in der Fußball-Bundesliga Das ist das Restprogramm des VfB Stuttgart

35 Punkte sind mindestens nötig

Mit dem Aufschwung der vergangenen Wochen spricht im Moment vieles dafür, dass es doch noch etwas wird mit dem Klassenverbleib für den VfB Stuttgart. „Die Mannschaft wird nicht abheben. Das hat sie in der Vergangenheit immer gezeigt“, versuchte Sportdirektor Sven Mislintat die aufkommende Euphorie in die richtigen Bahnen zu lenken. Gewonnen, das weiß auch er, ist noch lange nichts. 35 Punkte werden zur direkten Rettung mindestens vonnöten sein. Sprich: Noch mindestens drei Siege bei aktuell 26 Zählern für den VfB. Am 2. April (15.30 Uhr) in Bielefeld könnte ein weiterer wichtiger Schritt erfolgen.