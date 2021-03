Abstiegsbedrohter Revierclub Grammozis soll neuer Trainer auf Schalke werden

Ein weiterer Vorteil des gebürtigen Wuppertalers wären seine Erfahrungen als langjähriger Nachwuchscoach des VfL Bochum. Im Abstiegsfall würden zahlreiche gestandene und nicht mehr finanzierbare Profis den Club verlassen. Die Entwicklung von Talenten in Zusammenarbeit mit der "Knappenschmiede" wäre damit wichtiger denn je.

Noch hat die Clubführung nicht alle Hoffnungen auf ein Fußball-Wunder aufgegeben. Knäbel schwor das Team mit eindringlichen Worten auf das Kellerduell am Freitag mit dem Vorletzten aus Mainz ein, das als letzte Chance auf eine Trendwende gilt: "Wenn man nicht für dieses Spiel eine Top-Einstellung hat, dann frage ich mich, für welches dann. Wir haben einen unmittelbaren Konkurrenten zu Gast. Und wir haben die Verpflichtung, den Eindruck, der in den vergangenen Wochen entstanden ist, wieder gut zu machen. Ich erwarte eine sehr gute Leistung."

Anders als bei Grammozis ist es bei Mike Büskens sicher, dass er bei diesem Schlüsselspiel dabei sein wird. Mit seiner neuen Funktion als Co-Trainer geht für den einstigen Eurofighter, der 1997 im königsblauen Trikot den UEFA-Pokal gewann und sowohl am Montag als auch am Dienstag das Training leitete, ein Wunsch in Erfüllung. "Ich sage schon seit längerem, 'macht mich doch zum Hermann Gerland auf Schalke'", kommentierte der 52-Jährige auf Instagram.

Anspruch auf die Nachfolge von Gross erhebt Büskens nicht: "Im Profifußball habe ich als Cheftrainer einiges erlebt, vom Bundesligaaufstieg, Abstiegskampf, Euroleague, bis zur Entlassung. Das brauche ich nicht für mein persönliches Glück. Deshalb war auch für mich klar, nicht als Frontmann zur Verfügung zu stehen. In der jetzigen Position kann ich viel nachhaltiger für den Club arbeiten."

