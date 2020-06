Abstand halten Marie-Luise Marjan: Corona-Krise hat auch etwas Gutes

Köln - Für Schauspielerin Marie-Luise Marjan kann der Corona-Krise auch etwas Gutes abgewinnen. "In gewisser Weise genieße ich geradezu den Abstand zu den Menschen. In meiner Branche wird ja viel umarmt und geküsst. Das mag ich ohnehin nicht immer so gerne", sagte die 79-Jährige der Deutschen Presse-Agentur in Köln.