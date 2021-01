Abschied von Donald Trump Trumps Sprüche – ein Best-of

Schon der Wahlkampf war überschattet von zahlreichen Affären, ihm wurden sexuelle Übergriffe vorgeworfen und vor allem, er habe mit russischen Geheimdiensten zusammengearbeitet, um Clinton zu schaden. Am Ende hatte Trump die Nase voll – und wurde heute vor vier Jahren in Washington in sein Amt eingeführt. Der TV-Journalist Ingo Zamperoni, der ehemals als US-Korrespondent in Washington war und mit einer Amerikanerin verheiratet ist, bilanziert Trumps Präsidentschaft so: „Immerhin hat er keinen Krieg angezettelt.“