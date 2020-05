Abschied von Bürgermeisterin Birgit Hannemann „Passen Sie auf sich und meine Gemeinde auf“

Erdmannhausen - Wenn ein Bürgermeister aus dem Amt verabschiedet wird, so geht das meist mit einer Feier und vielen Gästen einher. Doch in Zeiten von Corona gibt es kein „normalerweise“ mehr. Und so war die Verabschiedung von Birgit Hannemann im Kreis der Gemeinderäte am Donnerstag der finale Tagespunkt ihrer letzten Gemeinderatssitzung.