Abschied von Angela Merkel Die bewegenden Bilder des Zapfenstreichs

Berlin - Sechs Minuten redet Angela Merkel bei ihrem eigenen Abschied. Sie findet Worte des Dankes an ihre Mitarbeiter und Worte der Mahnung auch an ihre Nachfolger. „Ich möchte dazu ermutigen, auch zukünftig die Welt immer auch mit den Augen des anderen zu sehen, also auch die manchmal unbequemen und gegensätzlichen Perspektiven des Gegenübers wahrzunehmen, sich für den Ausgleich der Interessen einzusetzen“, sagt Merkel am Donnerstagabend beim Großen Zapfenstreich im Bendlerblock des Verteidigungsministeriums.